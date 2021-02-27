مجهول يعتدي على نائب عن تحالف الامل الكردستاني بالسكاكين امام منزله في السليمانية

2021/02/27 | 10:49 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض عضو مجلس النواب العراقي، عن تحالف الأمل الكوردستاني، غالب محمد، مساء الجمعة، إلى هجوم بالسكاكين أمام منزله في السليمانية ما أدى إلى إصابته بجروح.وأفاد مصدر مقرب للنائب إنه تم نقل النائب الكوردي غالب محمد إلى مستشفى شار لتلقي … Readmore

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