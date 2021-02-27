العراق يترقب وصول اللقاحات وسط شائعات تشكك بفعاليتها

2021/02/27 | 10:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تترقب الأوساط الصحية والرسمية والشعبية في العراق، السبت، وصول الدفعة الأولى من لقاحات كورونا، في وقت حذرت فيه وزارة الصحة وأمانة مجلس الوزراء من حملة مضادة وشائعات تشكك بمدى فاعلية اللقاح المرتقب.

وقال مدير عام الصحة العامة في الوزارة رياض الحلفي، في تصريحات صحفية، اليوم، 27 شباط 2021، إن "جميع الدول تتسابق من أجل الحصول على اللقاح، وأن هناك 263 مليون شخص ملقح حول العالم، لذا فإن ما يتداوله البعض عن عدم نجاح اللقاح والتشكيك به، أمر غير صحيح".

وتابع بالقول" كما لا يمكن أن ننفي عدم نجاحه إذا لم تكن هناك بحوث علمية تجرى على أشخاص لتجربة اللقاح، لذا في الوقت الحاضر لا توجد بحوث تثبت عدم إمكانية نجاح اللقاح".

وأوضح أن "اللقاح الذي سيصل خلال أيام، هو لقاح (أسترازينيكا) البريطاني، ولم يتم تحديد الكمية على وجه الدقة".

من جانبه أفاد عضو خلية الأزمة لصحة بغداد الرصافة، عباس الحسيني، بأن "وزارة الصحة تعاقدت مع أكثر من جهة بشكل مقصود لأجل الحصول على اللقاح".

وأضاف أن "العراق هو من أولى الدول التي سعت للحصول على اللقاح، ويمكن لهذا اللقاح أن يكون بمثابة حماية للمواطنين ويعزز الجانب الوقائي في المجتمع، وهذا لا يعني الاستغناء عن الإجراءات الوقائية المتعلقة بالكمامات والتباعد الاجتماعي".

ولفت الحسيني، إلى أن "الحالات التي ستتلقى اللقاح ستتم متابعتها، إذ ستأخذ الجرعة الأولى ومن ثم الجرعة الثانية بعد ثلاثة أسابيع، وستجري متابعة الحالات ومدى استجابتها"، مبينا ان "ما يجري تداوله عن عدم فاعلية اللقاح، عار عن الصحة إذا لم يتم إثبات ذلك وفق بحوث علمية، وإلى الآن لا توجد بحوث تؤكد عدم فاعلية اللقاح".

فيما أعرب جانبه، مدير قسم الصحة الدولي أحمد الرديني، عن "أسفه لما يروجه البعـض عبر صـفحات مواقع التواصل الاجتماعي من أن الفيروس المتحور أو ما يـسـمى بالسلالة الجديدة ضعيف ولا يشكل خطرا، مؤكدا ان هـذا الكلام خاطئ من الناحية العلمية".

وكان المتحدث باسم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيدر مجيد، قد أكد في وقت سابق، أن "هناك حملة موجهة ضـد الشركات المصنعة للقاح كورونا تزامنا مع وصوله خلال أيام"، مبينا ان "الحكومة حريصة عـلى سـلامـة المواطنين وتم تخصيص 200 مليون دولار من محفظة البنـك الدولي لشراء اللـقاحات وتم تخصيص 52 مستشفى لحفظها في عموم البلاد لغرض التطعيم".

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