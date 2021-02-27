نائب كردي يطالب بغداد بحماية نواب المعارضة داخل كردستان

2021/02/27 | 10:52 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانيةأكد النائب عن كتلة الأمل الكردستانية سركوت شمس الدين، السبت، أن الاعتداء الذي على جرى على النائب غالب محمد يوم أمس في السليمانية كان الهدف منه محاولة اغتياله.وقال شمس الدين في حديث لـ/المعلومة/ إن “هنالك إرهاب سياسي يسبق عملية الانتخابات، من آجل استهداف كل من يعارض سياسة أحزاب ويتصدى لفسادها”.وأضاف أن “نواب المعارضة في الإقليم يتعرضون لشتى أنواع الاستهداف قضائيا وسياسيا وحتى حياتهم في خطر، وعلى بغداد التدخل لآن هؤلاء يمثلون الشعب العراقي بكامله، ويجب حمايتهم”.وأشار إلى أنه “لن نثق بنتائج التحقيق التي ستعلن عنها حكومة الإقليم، ويجب أن تكون لجنة خاصة من بغداد تتولى عملية التحقيق بالاستهداف الأخير للنائب غالب محمد”.وكان النائب عن حركة الأمل الكردستانية غالب محمد قد تعرض يوم أمس لطعن بالأسلحة البيضاء أمام منزلة في السليمانية، فيما نقل للمستشفى وخرج على آثرها بوضع مستقر.انتهى 25 ع

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