خلية الازمة النيابية تقرر استضافة عددا من المسؤولين في وزارة الصحة

2021/02/27 | 10:56 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت خلية الأزمة النيابية، اليوم السبت، استضافة المسؤولين في وزارة الصحة لبحث تداعيات الجائحة بالتزامن مع الارتفاع المقلق في معدلات الإصابة.وقال مقرر اللجنة جواد الموسوي في بيان، إنه “نظرا لتصاعد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة وصدور العديد من التعليمات والقرارات من اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي شملت تعطيل الدراسة والحظر الجزئي […]

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