وكالة روسية :حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات العراقية من جديد إلى 2022

2021/02/27 | 11:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر سياسي عراقي، اليوم السبت، عن

وجود حوارات سياسية لتأجيل الانتخابات

العراقية من جديد إلى عام 2022.

وقال المصدر لـRT، إن "الانتخابات قد

تؤجل من جديد لظروف عديدة، منها الأوضاع

الاقتصادية، وعدم ا

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