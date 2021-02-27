روما سوسنة الحب - دينا سليم حنحن

2021/02/27 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#دينا_سليم_حنحن روما سوسنة الحب - إغفاءة على حجر ساخنرومانبيذ معتقعيونها سلال عنبجدرانها العتيقةوضفاف نهر تَوْذُر، دُرّ ودُررماؤها كسول وبليدقمرها خالد، مبسمها عاقّمن تضيع قدماه على أرضها يشتعل قلبه بالنورأتعلّل بشتائها، علّه يبللني مجددًا.كلما مرّ العمر تشوّشت خطوات الذكرى، وكلما بحثنا في منبع الخطوات، يتكشّف لنا المزيد من الأحداث، فالتاريخ نبع، ومن صنعوا التاريخ، كشفو ......





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