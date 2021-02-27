#هشام_حتاته يوم 12/5/2020 نشرت على هذا الموقع مقاله بعنوان ( اخونه الفيس بوك ) ارفض فيها انضمام توكل كرمان الى لجنه حكماء الفيس بوك كما رفضها الكثيرون غيرى ، الا انها صرحت بانها ستكون على مسافة واحده من الجميع ....
وبالفعل تم تعيينها ، وبالفعل حدث ما توقعه الجميع ، لم تستطيع توكل كرمان الانفصال عن افكارها الاخوانية وانها كانت ضمن المشروع الامريكى لما قيل عنه الربيع العربى وفى حقيقته كن وبالا على كل الدول العر ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (توكل كرمان واخونه الفيس بوك - هشام حتاته) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (توكل كرمان واخونه الفيس بوك - هشام حتاته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).