توكل كرمان واخونه الفيس بوك - هشام حتاته

2021/02/27 | 11:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#هشام_حتاته يوم 12/5/2020 نشرت على هذا الموقع مقاله بعنوان ( اخونه الفيس بوك ) ارفض فيها انضمام توكل كرمان الى لجنه حكماء الفيس بوك كما رفضها الكثيرون غيرى ، الا انها صرحت بانها ستكون على مسافة واحده من الجميع ....



وبالفعل تم تعيينها ، وبالفعل حدث ما توقعه الجميع ، لم تستطيع توكل كرمان الانفصال عن افكارها الاخوانية وانها كانت ضمن المشروع الامريكى لما قيل عنه الربيع العربى وفى حقيقته كن وبالا على كل الدول العر ......





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