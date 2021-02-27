ولي العهد السعودي “أجاز” اعتقال أو قتل خاشقجي بحسب الاستخبارات الأميركية

2021/02/27 | 11:15 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم بول هاندلي خلُص تقرير استخباري أميركي حول اغتيال الصحافي جمال خاشقجي في 2018 نشر الجمعة، إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان “أجاز” العملية.وجاء في التقرير أنّ الأمير محمد بن سلمان الذي يعدّ الحاكم الفعلي في … Readmore

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