2021/02/27 | 11:19 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ ادان ائتلاف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي، اليوم السبت، استمرار “سفك الدم وانعدام الأمن” في محافظة ذي قار.وقالت آيات مظفر الناطق باسم الائتلاف، في بيان، إن “الائتلاف يدين استمرار سفك الدم وانعدام الأمن في محافظة ذي قار”.ودعت مظفر، إلى “جهد وطني مسؤول تشترك فيه الجهات الرسمية والفاعليات الشعبية لوضع حد لهذه التدهور حفاظاً على قدسية الدم والحياة والأمن في ذي قار العزيزة”.وطالبت مظفر الجميع “بتحمل المسؤولية”، محذرة “من أي استهانة بالارواح والتجاوز على الممتلكات وبقاء المدينة أسيرة التجاوزات والانتهاكات”.وتشهد ذي قار منذ 5 ايام، تظاهرات غاضبة، للمطالبة باقالة المحافظ قرب جسر النصر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ائتلاف العبادي يصدر تحذيراً بشأن أحداث ذي قار: كفى سفكاً للدماء عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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