2021/02/27 | 11:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكشف عن مباحثات سياسية لحل مجلس النواب العراقي في حزيران المقبل

كشف مصدر نيابي، اليوم السبت، عن مفاوضات سياسية للتصويت حل مجلس النواب خلال حزيران المقبل، مبينا ان الانتخابات ستجري في موعدها دون اي تاجيل.

وقال المصدر ان "مجلس النواب وبعد تصاعد حدة التظاهرات في المحافظات الجنوبية والوسطى شرع في بحث امكانية التصويت على قرار لحل مجلس النواب في حزيران المقبل ".

واضاف ان "القرار قد يتم الاتفاق عليه خلال جلسة تصويت البرلمان على الموازنة أو بعدها بأيام للمضي بمباحثات استكمال نصاب المحكمة الاتحادية والانتهاء منه ضمانا لاجراء الانتخابات المبكرة في موعدها".

واشار المصدر الى ان "اجتماعا يضم أغلب قادة الكتل والرئاسات من المؤمل أن يعقد يوم غد الاحد لدراسة امكانية حل مجلس النواب قبل ثلاثة اشهر من اجراء الانتخابات المبكرة في تشرين لمنح الكتل السياسية ومفوضية الانتخابات الوقت الكافي، للتهيؤ قبل إعلان الصمت الانتخابي".

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