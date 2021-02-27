ترامب يظهر مجدداً بموقف مثير ضد نائب جمهوري!

2021/02/27 | 11:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن "دعمه الكامل" لماكس ميلر، الذي كان نائب مدير حملته الانتخابية في 2020 ومستشار البيت الأبيض، في وجه عضو مجلس النواب الحالي عن أوهايو.

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ودعم دونالد ترامب معاونه السابق بوجه أنتوني غونزاليز، عضو مجلس النواب الجمهوري الحالي عن أوهايو، الذي صوت لصالح عزل ترامب، بعد هجوم 6 يناير على مقر الكابيتول في واشنطن.

وقال الرئيس الأمريكي السابق في بيان: "ماكس ميلر شخص رائع، قام بعمل عظيم في البيت الأبيض، وسيكون عضوا رائعا في الكونغرس".

وأضاف: "النائب الحالي أنتوني غونزاليز لا يجب أن يمثل أهالي الدائرة الـ16، لأنه لا يمثل مصالحهم، ولا تطلعاتهم".

من جانبه، نشر ميلر في "تويتر": "لن أتراجع ولن أخون دائرتي الانتخابية قط".

جدير بالذكر أن فترة رئاسة ترامب شهدت فضائح وخلافات كثيرة في الساحة السياسية الداخلية بالبلاد وصلت إلى ذروتها يوم 6 يناير، حينما اقتحمت مجموعة من أنصاره مقر الكونغرس خلال عقده جلسات لإقرار نتائج السباق الرئاسي، حيث أسفرت الاضطرابات في الكابيتول عن مقتل 5 أشخاص.

وتسببت هذه الأحداث في إطلاق الديمقراطيين بمجلس النواب عملية عزل ثانية ضد ترامب، استهدفت منعه من شغل أي منصب في أجهزة السلطة بعد انتهاء فترة رئاسته، إلا أن مجلس الشيوخ رفض إدانة الرئيس السابق، الذي كان يتهم بـ"التحريض على التمرد".

" RT"

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