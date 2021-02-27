فؤاد حسين يبدأ زيارة إيران بلقاء مع شمخاني

2021/02/27 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة استقبل أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني علي شمخاني اليوم السبت (27 شباط 2021)، وزير خارجية العراق " فؤاد حسين " وبحث الجانبان العلاقات المشتركة .وقالت امانة المجلس الاعلى للأمن القومي الايراني، في بيان لها نلقته وسائل إعلام إيرانية، إن "شمخاني استقبل اليوم في مكتبه، وزير خارجية العراق فؤاد حسين وبحث معه العلاقات المشتركة .وفي وقت سابق من صباح اليوم، وصل وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إلى طهران للقاء المسؤولين الايرانيين.وهذه هي الزيارة الثانية لوزير الخارجية العراقي إلى طهران خلال شهر فبراير الجاري.وكان فؤاد حسين قد سافر إلى طهران في 3 شباط للقاء مسؤولين إيرانيين.والتقى خلال زيارته بالرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي شمخاني وعدد من المسؤولين الآخرين.

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