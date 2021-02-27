بالفيديو.. والدة متظاهر شهيد ترفض دفنه قبل لقاء المرجع السيستاني

2021/02/27 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

في موقف هزّ العراقيين صباح اليوم، خرجت والدة أحد الشهداء الذين سقطوا في احتجاجات مدينة الناصرية، مطالبةً بعدم إنزال تابوت ابنها الشهيد ودفنه دون أخذ حقه، وكشف أسباب قتله، فيما وجهت الوالدة طلباً إلى المرجع الديني الأعلى، السيد علي السيستاني، من أجل التدخل بالقضية.

الوالدة ظهرت في فيديو تلقته (بغداد اليوم) من أمام نعش ابنها تقول: "ابني عمره 12 سنة ما ذنبه أن يُقتَل، ونحن لسنا من السياسيين أو الحكومة أو الحرامية، ولماذا يقتل، وعمره 12 سنة ماذا فعل؟".

وأكملت قائلة: "ابني لا يُدفن إلا بعد االذهاب إلى علي السيستاني، وأريد حق ابني وهو يتيم".

وفي إشارة إلى وضعهم الاجتماعي، أكدت والدة الشهيد، أنها لا تمتلك منزلاً أو وظيفة في العراق، مطالبةً "المرجع السيستاني بأخذ حق ابنها".

وشهدت ذي قار خلال الأيام الماضية، احتجاجات واسعة، رافقها صدامات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، حيث اسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى، خصوصاً في يوم أمس، عندما استشهد أربعة متظاهرين، وأُصيب آخرين.

وبعد أحداث أمس، قدم محافظ ذي قار ناظم الوائلي استقالته من منصبه، وكلف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، عبد الغني الاسدي لإدارة المحافظة.

وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر طبي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "أحدث حصيلة رسمية لأحداث يوم امس في ذي قار بلغت، 4 شهداء وإصابة 100 متظاهر، و65 جريحاً في صفوف القوات الأمنية"

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