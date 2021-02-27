لجنة حكام الكرة تعلن عن طواقم الجولة 21 للدوري الممتاز

2021/02/27 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلنت لجنة الحكام بالهيأة التطبيعية لإتحاد الكرة اليوم السبت (27 شباط 2021)، عن الطواقم التحكيمية للجولة (21) بالدوري الممتاز والتي تنطلق يوم غد الاحد.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الجولة (21) ستنطلق يوم غد الاحد بلقاء النفط والزوراء بقيادة الدولي هيثم محمد علي، والقاسم والكرخ بإدارة الدولي زيد ثامر، والديوانية ونفط ميسان بتحكيم احمد جمعة، والطلبة والصناعات بقيادة الدولي يوسف سعيد، ونفط الوسط والنجف بتحكيم الدولي علي صباح".

واضافت،" وتختتم الجولة يوم الاثنين المقبل بلقاء الحدود والكهرباء بتحكيم احمد كاظم، وزاخو واربيل بقيادة الدولي مهند قاسم، وبغداد والشرطة بإدارة الدولي محمد سلمان، والجوية ونفط البصرة ويديرها الدولي سالم عامر، والميناء والسماوة بتحكيم محمد رياض".

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