وزير الخارجية يلتقي نظيره الايراني في طهران

2021/02/27 | 11:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ التقى وزير الخارجية فؤاد حسين ، في طهران ، نظيره الايراني محمد جواد ظريف .واعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ، سعيد خطيب زاده بحسب وكالة / ارنا / :" ان وزير الخارجية فؤاد حسين التقى في طهران بوزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ومسؤولين سياسيين وامنيين آخرين في الجمهورية الاسلامية الايرانية".وقد وصل وزير الخارجية فؤاد حسين الى طهران ، في وقت مبكر من صباح اليوم ، في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا ، هي الثانية له للعاصمة الايرانية خلال شهر شباط الجاري./ انتهى9

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