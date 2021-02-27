طائرات حربية تركية تقصف قرى في محافظة دهوك

2021/02/27 | 11:31 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/جددت الطائرات الحربية التركية قصفها المكثف مناطق وقرى في محافظة دهوك .وقال شعبان برواري مدير ناحية دينارته :" ان الطائرات التركية قصفت قرى /سياني، واركني ، وجم ربتي/ في سفح جبل كاره بمحافظة دهوك "، مبينا :" ان القصف اوقع الخوف والذعر في نفوس الاهالي "./ انتهى

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