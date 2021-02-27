بعد أن عرضت نصف مليون دولار.. ليدي غاغا تستعيد كلبيها المسروقين

2021/02/27 | 11:33 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مغنية البوب الشهيرة، ليدي غاغا، من استعادة كلبين من فصلية بيلدوغ عقب سرقتهما تحت تهدي السلاح يوم الأربعاء الماضي في مدينة لوس أنجلوس الأميركية

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