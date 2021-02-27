نادال ينسحب من دورة أكابولكو

2021/02/27 | 11:37 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن الإسباني رافايل نادال المصنف ثانيا عالميا انسحابه من دورة أكابولكو المكسيكية الدولية في كرة المضرب المقررة في الفترة بين 15 و21 مارس المقبل، بسبب مشكلة في الكتف.وقال نادال في تغريدة على “تويتر”: “أنا آسف لأنني لا أستطيع المشاركة في بطولة أكابولكو.إنه عام صعب للجميع وبسبب حالتي الصحية الحالية، والآلام في كتفي، […]

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