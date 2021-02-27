شاهد احدث صور لضريح أمير المؤمنين( عليه السلام) تحيطه الزهور في يوم مولده المبارك

2021/02/27 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الموقع الرسمي للعتبة العلوية صورا

حديثة لضريح امير المؤمنين الامام علي

بن ابي طالب عليه السلام في ذكرى مولده

الشريف

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