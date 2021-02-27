صراع القاع يحتدم في الدوري العراقي

2021/02/27 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ الصراع يحتدم في الدوري العراقي

الممتاز، لا سيما في المراكز المتأخرة،

لتأمين المصير بعيدا عن شبح الهبوط.

وكانت إدارة الصناعات، القابع في قاع

الترتيب برصيد 16 نقطة، قد حاولت انتشال

الفريق، بعدما شع

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