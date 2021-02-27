الاثنين المقبل.. البرلمان يستضيف مسؤولي وزارة الصحة

2021/02/27 | 11:41 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة النيابية، السبت،

تحديد موعد لاستضافة مسؤولي وزارة

الصحة، لبحث السلالة الجديدة لفيروس

كورونا، وتوفير اللقاحات.

وقال مقرر الخلية، جواد الموسوي، في

بيان صحفي، إنه "تقرر استضافة المسؤولي

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