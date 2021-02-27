وزيرة الهجرة: قرار إغلاق مخيمات النازحين لا رجعة فيه

2021/02/27 | 11:44 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان جابرو، اليوم السبت، أن قرار غلق المخيمات “لا رجعة فيه”.وقالت جابرو خلال مؤتمر صلح عشائري لإنهاء أزمة نازحي ناحية الخالدية، إن “العشائر كان لها دور كبير جداً في عودة النازحين إلى مناطقهم من خلال عملية الصلح المجتمعي وحل النزاعات، ومن واجبنا كحكومة أن نشكرهم على دورهم وأن نحثهم على متابعة قضايا النازحين المتبقين وإجراء عملية صلح أخرى”.ولفتت إلى “ضرورة إنهاء ملف النازحين وإغلاق المخيمات من خلال العودة الطوعية للعوائل النازحة، وإن الوزارة تتعهد بدعم العوائل العائدة لمدة لاتقل عن سنة في حال توفر التخصيصات المالية، فضلا عن صرف منحة المليون ونصف المليون […]

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