الفصائل العراقية تهدد واشنطن وتطالب بتحقيق

2021/02/27 | 12:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت فصائل المقاومة العراقية بالعدوان الجوي الأمريكي الأخير على مواقع لها على الحدود السورية، مهددة واشنطن بـ"رد قاس"، كما انتقدت بعض المواقف الصادرة...

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