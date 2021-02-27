فنزويلا: العدوان الاميركي على سوريا...عودة إلى حرب لا نهاية لها

2021/02/27 | 12:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نددت وزارة خارجية فنزويلا بالهجمات الأمريكية الأخيرة على سوريا، ووصفتها بالعودة إلى الحرب التي لا نهاية لها....

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