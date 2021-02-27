2021/02/27 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت عضو مجلس النواب، عالية نصيف، اليوم السبت (27 شباط 2021)، من ردة فعل الشارع العراقي بسبب جدول أعمال البرلمان ليوم الاثنين المقبل.

وكتبت نصيف على صفحتها الموثقة في ’’فيسبوك’’، قائلة: ان "جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لا توجد فقرة التصويت على الموازنة".

واضافت "يعني ذلك ان الحكومة متراخية مع الإقليم، والشعب من يدفع الثمن".

وحملت النائبة الحكومة وقيادات الكتل السياسية التي قالت انها "تجامل على حساب غالبية الشعب ولا يخافون من ردة فعل الشارع الغاضب".

وجاء جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين المقبل، خالياً من فقرة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام2021، وفقاَ للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، لكنه تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا والتصويت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف تحذر بعد نشر جدول أعمال جلسة نيابية من دون الموازنة - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف تحذر بعد نشر جدول أعمال جلسة نيابية من دون الموازنة - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).