المتحدث باسم طالباني يكشف آخر تطورات ’’حوار الموازنة’’ بين بغداد وأربيل

2021/02/27 | 12:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستانكشف سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، السبت (27 شباط 2021)، عن آخر التطورات الخاصة بملف الموازنة والمفاوضات بين بغداد وأربيل، بشأن حسم حصة الإقليم.وقال هورامي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "وفد الاقليم سلّم الكتل السياسية جميع المعلومات المتعلقة بالإيرادات والعائدات المالية وأرقام بيع النفط وأعداد الموظفين في كردستان".وأضاف: "نحن في انتظار إعداد المسودة الثانية لقانون الموازنة، وحسب المعلومات انه تم إرسال قانون الموازنة دون حسم حصة الإقليم، ولكن نحن بانتظار اعداد مسودة تتضمن الفقرتين 10 و11 وهي محور الخلاف مع كردستان".وأوضح هورامي، أنه "بعد اعداد مسودة الفقرتين 10 و11 سيتم التصويت على كامل المشروع من قبل مجلس النواب، وأن الإقليم جدد التزامه التام على تسليم 250 ألف برميل من النفط و50% من عائدات المنافذ الحدودية".وأكد أن "الإقليم سيتعامل مع بغداد وفقا للدستور وننتظر رد الكتل السياسية، لآن الخلافات هي سياسية أكثر مما هي فنية، ونأمل أن لا يتم الذهاب باتجاه التصويت دون حسم حصة الإقليم".من جهة أخرى، أفاد مصدر لـ(بغداد اليوم)، بأن الوفد الكردي برئاسة نائب رئيس حكومة إقليم كردستان سيصل يوم غد الأحد إلى بغداد لاستكمال مباحثاته مع الكتل السياسية قبل عرض الموازنة على التصويت.وكان طالباني، قد أكد في وقت سابق، استمرار المفاوضات مع الحكومة الاتحادية في بغداد، بوجود استعداد وصفته بـ "الأفضل" لحل موضوع موازنة 2021.

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