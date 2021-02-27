التحالف العربي يعلن احباط رابع هجوم من الحوثيين على السعودية منذ صباح امس

2021/02/27 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ للمرة الرابعة منذ صباح أمس الجمعة، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إحباط هجوم شنته جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) على المملكة.وذكر التحالف اليوم السبت أن قواته دمرت طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب غربي المملكة.وكان التحالف قد أعلن يوم أمس عن تدمير طائرتين مسيرتين وصاروخ باليستي أطلقته الجماعة.ولم تصدر "أنصار الله" خلال هذه الفترة بيانات عن تنفيذها عمليات جديدة ضد السعودية./ انتهى9

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