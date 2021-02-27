2021/02/27 | 12:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن موقف الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة، من فكرة البقاء مع البارسا في الموسم الجديد.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الصيف المقبل، ولا توجد حاليًا مفاوضات بين الطرفين بشأن التجديد.ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإنه بمجرد انتهاء انتخابات برشلونة، سيجلس الرئيس الجديد مع ميسي لمحاولة إقناعه بأن أفضل خيار هو البقاء مع النادي.وأشارت إلى أن ميسي ترك الباب مفتوحًا للبقاء مع برشلونة، حيث سيعتمد مستقبله على عرض الرئيس الجديد.ويريد ميسي مشروعًا رياضيًا قويًا يسمح لبرشلونة بالمنافسة على الألقاب في وقت قريب، ولن تمثل الأموال عقبة أمام البرغوث للتجديد.وأوضحت أن المال لم يكن الدافع أبدًا لميسي رغم أنه يحصل على أرباح باهظة، إلا أنه لم يطلب بنودًا كثيرة في عقده الحالي.وقالت مصادر في برشلونة إن ميسي أكثر انفتاحًا الآن على فكرة البقاء، بينما مصادر قريبة من البرغوث لم تستبعد هذا الخيار.وفي الوقت الحالي، لم يتخذ ميسي أي قرار بشأن مستقبله، حيث طلب المغادرة عندما كان جوسيب ماريا بارتوميو رئيسًا، لكن عقب استقالة الأخير، فإن كل الخيارات مفتوحة.ويشعر ميسي باستياء من الشائعات المستمرة حول مستقبله، كما أنه لم يعجب بالتصريحات الأخيرة من باريس سان جيرمان أو الصور التي نشرت له في الإعلام الفرنسي.ويرفض البرغوث ووالده الآن الاستماع لعروض الأندية الأخرى، حيث إن خورخي ميسي كان في الأرجنتين لبعض الوقت ولم يكن على اتصال بأي أندية أخرى.واختتمت الصحيفة تقريرها مؤكدة أن صفقات مجانية قد تكون مفتاح بقاء ميسي مع برشلونة، مثل جورجينيو فينالدوم وسيرجيو أجويرو، بالإضافة إلى تعاقدات أغلى مثل إيرلينج هالاند وماتيس دي ليخت وجول كوندي./ انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ميسي يرفض الاستماع لعروض الرحيل عن برشلونة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ميسي يرفض الاستماع لعروض الرحيل عن برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).