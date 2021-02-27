البيت الأبيض: الضربات على سوريا كانت “ضرورية” لتقليل خطر المزيد من الهجمات

2021/02/27 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال البيت الأبيض، إن الضربات الجوية التي استهدفت فصائل موالية لإيران قرب الحدود السورية مع العراق، كانت ضرورية لتقليل خطر مزيد من الهجمات.

وذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أن ضربات سوريا جاءت بعد مشاورات دقيقة، مشيرة إلى أن الضربات كانت دفاعا عن النفس ومتناسبة مع هجمات الفصائل المسلحة السابقة.

واكدت ساكي أن الضربات الجوية الأميركية في سوريا ارادت إرسال رسالة مفادها أن ادارة الرئيس بايدن ستعمل على حماية الأميركيين.

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