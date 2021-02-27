وزير الخارجية يصل “إيران” لبحث أوضاع المنطقة وتجنب التصعيد والتوتر

2021/02/27 | 12:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة رسمية لبحث أوضاع المنطقة وتجنب التصعيد والتوتر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد الصحاف، في بيان إن فؤاد حسين والوفد المُرافق له وصل إلى طهران.

وكان الصحاف، قد أعلن في وقت سابق، أن زيارة وزير الخارجية الى إيران، ستستمر ليوم واحد، يجري فيها لقاءات مع كبار الشخصيات الايرانية، مبينا ان المحادثات ستتركز حول مناقشة الأوضاع على مستوى المنطقة ودعم مسارات تحقيق التوازن وتجنّب التوتر والتصعيد.

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