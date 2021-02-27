 الحرس الثوري: لا دولة تتجرأ على التعرض لايران

2021/02/27 | 12:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

اكد المستشار الاعلى للقائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية العميد حسين دقيقي، السبت، انه لا دولة تتجرأ على التعرض لإيران.

وقال العميد دقيقي في تصريحه الجمعة في مدينة ساوة بمحافظة قم جنوب طهران: انه وببركة الاقتدار الوطني وقدرات القوات المسلحة فلا دولة تتجرأ على التعرض لايران او الطمع في ارضها.

واكد انه ليس بامكان اي دولة التجرؤ على تهديد ايران عسكريا، مبينا أن اكبر قوة عسكرية في العالم هي العدو الاول للثورة والجمهورية الاسلامية الا ان اقتدار الشعب الايراني لم يسمح لها باي تحرك وقد تخلى العدو عن خيار الحرب العسكرية تماما وادرج الحرب الثقافية والاقتصادية في جدول اعماله.

وأكد بالقول: “لو كان العدو هو البادئ بالحرب فليس بامكانه توقع نهاية الحرب وحجم الخسائر لان الشعب الايراني الثوري جاهز كما في الماضي للدفاع عن اهداف الثورة”.



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