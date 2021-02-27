الإسلام دين السماحة..والنبي محمد مبعوث الرحمة والإنسانية / 5

2021/02/27 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

لو استقرينا الدين الإسلامي ومن خلال

طروحاته لوجدناه دين واقعي يلم بجميع

الأحداث وهو يتماشى مع كل الأزمنة

والأوقات وليس كما يدعي البعض من

القصيرى النظرة والمنغلقين انه دين

منغ

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