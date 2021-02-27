راتب الانتحاري بالعراق 600 دولار امريكي ..تفاصيل يكشفها رئيس اتحاد علماء المسلمين بديالى

2021/02/27 | 12:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس اتحاد علماء المسلمين فرع

ديالى جبار المعموري، اليوم السبت، عن

عودة تدفق ما اسماه اموال الدم في

المحافظات المحررة، فيما اشار الى ان

راتب الانتحاري بلغ 600 دولار امريكي.

وقال المعموري، في حدي

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