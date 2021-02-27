البنتاغون في أحدث تصريح: لم نستخدم “المعلومات العراقية” في الضربة على سوريا

2021/02/27 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” جون كيربي إن بلاده لم تلجأ الى المعلومات التي زودها بها العراق في تحديد أهداف الغارات الجوية على سوريا مؤخرا.

وكتب كيربي عبر تويتر ان الحكومة العراقية كانت تحقق في هوية الجهات التي أطلقت صواريخ على أراضيها في الأيام والأسابيع الأخيرة.



لكن الولايات المتحدة لم تستخدم المعلومات العراقية لتحديد أهداف لهجماتها على سوريا.

وكانت الولايات المتحدة قصفت ليل الخميس الجمعة بنى تحتية تستخدمها فصائل مسلحة موالية لإيران في شرق سوريا، في أول عملية عسكرية لإدارة جو بايدن ردا على الهجمات الأخيرة على مصالح غربية في العراق.

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