القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في صلاح الدين

2021/02/27 | 12:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت قيادة شرطة صلاح الدين، اليوم السبت، القبض على (9) متهمين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.القيادة قالت في بيان، ان “مفارز مديرية شرطة محافظة صلاح الدين والمنشآت نفذت حملة تفتيش واسعة اسفرت عن القبض على (9) متهمين بمواد قانونية مختلفة”.واضاف البيان انه “تمت احالتهم الى الجهات المعنية لتتخذ بحقهم الاجراءات القانونية”.

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