نائب سوري لـ”المعلومة”: القصف الأمريكي يهدف لاعطاء جرعة دعم للجماعات الإرهابية

2021/02/27 | 12:19 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغداد..

اكد عضو مجلس الشعب السوري محمود جوخدار ، السبت ، أن مقاومة الاحتلال الأمريكي وأعوانه أينما وجدو الحل الوحيد للخلاص من الاحتلال البغيض، مشيرا إلى أن القصف الأمريكي يهدف إلى إعطاء جرعة دعم للجماعات الإرهابية.

وقال جوخدار في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الرئيس الأميركي جو بايدن كشف عن وجهه الحقيقي ووجه السياسات الامريكيه العدوانيه التي لاتتغيير بتغيير الرئيس”.

وأضاف أن “هذه السياسات مرتبطة بمصالح الكيان الصهيوني ونحن مقتنعون تماما بأنه لا امل يرجى من الشيطان تجاه الخير”، مشيرا إلى أنه “لامجال امامنا سوى مقاومة الاحتلال واعوانه اينما وجدوا”.

وكان عضو مجلس الشعب السوري علي الصطوف أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن تحييد مصالح أمريكا في المنطقة كفيل بدفع شرورها عن العراق وسوريا وباقي الدول.



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