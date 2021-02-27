2021/02/27 | 12:22 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأخبار المحلية

السبت 27 فبراير 2021 | 12:02 مساءً

| عدد القراءات : 61

تعهدت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، السبت، (27 2 2021)، بدعم العوائل العائدة الى مناطق سكناها الاصلية.

وإكدت الوزيرة خلال المؤتمر الذي حضرته شخصيات ووجهاء وشيوخ عشائر محافظة الانبار بهدف، "ضرورة إنهاء ملف النازحين وإغلاق المخيمات من خلال العودة الطوعية للعوائل النازحة، وإن الوزارة تتعهد بدعم العوائل العائدة لمدة لاتقل عن سنة في حال توفر التخصيصاتالمالية، فضلا عن صرف منحة المليون ونصف المليون للعائدين من حاملي البطاقة الذكية ".

وأوضحت، أن "العشائر كان لها دور كبير جداً في عودة النازحين إلى مناطقهم من خلال عملية الصلح المجتمعي وحل النزاعات، ومن واجبناكحكومة أن نشكرهم على دورهم وأن نحثهم على متابعة قضايا النازحين المتبقين واجراء عملية صلح اخرى ".

وأضافت: "لقد اطلعنا على احتياجات هذه المناطق المحررة فيما يخص إعادة اعمارها، وسنطرح احتياجاتها على طاولة مجلس الوزراء ".

ولفتت الى، أن "قرار غلق المخيمات لارجعة فيه"، داعية الجميع إلى ان "يتحملوا مسؤوليتهم في توفير البيئة المطلوبة لعودة النازحين إلىديارهم".

"واشارت الى ان العوائل التي لديها مشاكل سيتم اسكانها في منطقة ثالثة غير مناطقها الاصلية بعد التدقيق الامني لهم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صرف منحة المليون ونصف المليون لهذه الشريحة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صرف منحة المليون ونصف المليون لهذه الشريحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).