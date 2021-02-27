العثور على سلاح ومواد مخدرة داخل حقيبة في بغداد

2021/02/27 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم السبت، العثور على سلاح ومواد مخدرة نوع كرستال وحشيشة موضوعة داخل حقيبة في العاصمة بغداد.

الوكالة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مديرية شرطة نجدة بغداد عثرت دوريات نجدة الزهور على سلاح نوع (بندقية كلاشنكوف) ومواد مخدرة نوع كرستال وحشيشة موضوعة داخل حقيبة".واضاف البيان ان "ذلك جاء خلال مرابطة دورية النجدة ضمن منطقة الحسينية، استنجد بهم احد المواطنين مخبرآ بوجود شخص يحمل بندقية وحقيبة يتجول قرب داره، على الفور تم اشعار السيطرة المركزية من قبل امر الدورية والتوجه الى مكان تواجده ولدى وصولهم تبين قيام الشخص بترك السلاح والمواد المخدرة ولاذ بالفرار".

وتابع البيان انه "تم تسليم المظبوطات اصولياً الى مكتب مكافحة المخدرات".

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