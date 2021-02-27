بضربة جوية.. مقتل داعشي وتدمير وكر للأسلحة والأعتدة في ديالى

2021/02/27 | 12:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت وزارة الدفاع، اليوم السبت، عن مقتل داعشي وتدمير وكر للأسلحة والأعتدة بضربة جوية في محافظة ديالى.

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "طيران القوة الجوية الحربي وبالتنسيق مع عمليات الفرقة الخامسة، نفذ ضربة جوية أسفرت عن مقتل عنصر من داعش وتدمير وكر للعصابات الإرهابية بداخله أسلحة وأعتدة في منطقة زور الاصلاح ناحية جلولاء شمال شرقي ديالى".

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