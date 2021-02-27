علم الاسطورة - نانسي علي

2021/02/27 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نانسي_علي علم الأسطورة :-إن كلمة "mythos" التي تطلق علي الأسطورة إنما تعني في باديء الامر عند الإغريق ؛ الكلمة المنطوقة ثم تحدد استعمال اللفظ بعد ذلك فاصبحت تعني الحكاية التي تختص بالألهة هي المصدر الاول للظاهرة الكونية والمنظمة لها ؛ فرأي أن يكون يكون في حالة صلح دائم مع الألهة ؛ وأن يكون علي صلة وثيقة بتا ليكسب ودها عن طريق العباده والتبجيل والتحية ؛ومن هنا نشأت الطقوس الدينية التي كان الغنسان يحييها ......





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