حي محرم بك - نانسي علي

2021/02/27 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نانسي_علي محرم بك..



حي يحكي تاريخ البارونات والأمراء بوسط الإسكندريةسكنته جاليات كثيرة وشهد مولد توفيق الحكيم وليلى مراد والأخوين وانلي وعند رستم وزهرة العلاعندما تصل لأنفك رائحة الخبز الطازج، المختلطة برحيق الأسماك المشوية، الممزوجان بأدخنة التبغ المنبعثة من مصنع «الشرقية للدخان» (كوتاريللي اليوناني سابقا)، وإلى أذنيك يصل ضجيج «الترام الأصفر»، فإنك الآن تقف في وسط مدينة الإسكندرية، وتحديدا ......





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