حسين وظريف يبحثان الوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على المصالح المشتركة

2021/02/27 | 12:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني بحث وزير الخارجية، فؤاد حسين، اليوم السبت، مع نظيره الايراني، محمد جواد ظريف، الوضع الاقليمي والدولي وانعكاساته على المصالح المشتركة.وقال المتحدث باسم الوزارة، احمد الصحاف، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، إن “حسين التقى نظيره الايراني ظريف، وبحث معه العلاقات الثنائيّة بين البلدين والوضع الإقليمي والدولي وإنعكاساته على المصالح المشتركة”.

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