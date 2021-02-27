جلولاء.. الجيش يقصف أوكارا لارهابيي داعش

2021/02/27 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت طائرات حربية عراقية بقصف أوكار لارهابيي تنظيم داعش في ناحية جلولاء اليوم السبت 27/2/2021.

وقال مصدر امني مطلع في جلولاء لـ PUKmedia، ان طائرات حربية عراقية تقصف منذ بضعة ايام أوكار لارهابيي داعش في محيط قرية الاصلاح بالناحية، مشيرا الى انها جددت القصف اليوم على هذه الأوكار، لافتا الى ان القصف مستمر منذ صباح حتى اللحظة.

وأضاف ان الارهابيين يقومون وردا على الضربات الجوية، باطلاق قذائف الهاون على جلولاء، لافتا الى انه لا معلومات حتى الآن عن حصيلة الضربات الجوية وعدد الارهابيين المقتولين.

PUKmedia / خاص

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