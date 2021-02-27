نائبة: قانون الناجيات الايزيدييات يوفر الدعم المادي والمعنوي للضحايا

2021/02/27 | 12:53 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد مجلس النواب، مطلع الشهر المقبل جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين المهمة من ابرزها مشروع قانون الناجيات الأيزيديات.

وقالت النائبة عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ديلان غفور خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان جلسة يوم الاثنين 1/3/2021، ستشهد التصويت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات لانه قانون مهم جداً.

واضافت: ان القانون ينص على تشكيل مديرية خاصة بشؤون الناجيات الايزديات في محافظة نينوى ترتبط بوزارة الشؤون الاجتماعية، وهذا المديرية تختص بشؤون جميع الناجيات من جرائم تنظيم داعش الارهابي من المسيحيات والتركمان والشبك.

واوضحت: هذه المديرية ستقوم بتوفير جميع انواع الدعم المادي والمعنوي للناجيات من جرائم تنظيم داعش الارهابية وتاهيلهن وتعويضهن واعادتهن الى المجتمع.

وقالت: بالاضافة الى احصاء جميع الناجيات من جرائم داعش، ستقوم تلك المديرية بتوفير الرواتب للازمة للناجيات بالاضافة الى ايجاد صيغة قانونية للاطفال المولودين من اب داعشي وتوفير فرص الدراسة للناجيات واطفاهن.



وتشكيل محكمة بدائة في قضاء شنكال لمعالجة مشاكل الاحوال المدنية الاطفال من اب داعشي.

واشارت الى ان القانون ينص ايضا على توفير قطع اراض للناجيات وتعويضهن بشكل مادي وتوفير حق التعيين في الدوائر الحكومية وتقديم بعض الاستثنائات لهن لاكمال دراستهن.

وتابعت: كما ينص القانون على دعوة وزارة الخارجية الى التنسيق مع الجهات الدولية لتعريف الجرائم التي اقترفها تنظيم داعش الارهابي كجرائم ابادة جماعية وتعريفها على المستوى الدولي، واعتبار يوم 3/8 من كل عام كيوم وطني للايزيديين.

واوضحت: ان القانون ينص ايضا على قيام وزارة الثقافة بتشييد نصب تذكاري للشهداء والناجين من جرائم تنظيم داعش الارهابي من المكون الايزيدي.

PUKmedia خاص

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