الخارجية النيابية تصف تصريحات فؤاد حسين بـ”المخزية” 

2021/02/27 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أبدى عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي، السبت ، استغرابه الشديد من تصريحات وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين التي ذكر فيها أن المقاومة هي السبب في خلق الإرهاب، عادا أياها بالتصريحات ” المخزية ”

وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اتهام المقاومة بالإرهاب يصب في خدمة المحتل الامريكي بالعراق وعلى وزير خارجية العراق أن ينفذ قرار مجلس النواب بإخراج القوات الأمريكية”.

وأضاف أن “القصف الأمريكي الذي أدى إلى استشهاد قادة النصر وكذلك استهداف مقار الحشد الشعبي أول أمس إلا يستحق تقديم شكوى من قبل وزارة الخارجية للمحكمة الدولية في لاهاي سيما وأن الجناة معروفون وقد اعترفوا بارتكابهم الجريمة”.

وأشار الموسوي إلى أن “تصريح وزير الخارجية منحاز للجانب الأمريكي والتشجيع على استهداف فصائل المقاومة”.



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