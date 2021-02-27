قيادي كردي: حكومة كردستان تسرق شعبها بشكل علني

2021/02/27 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/السليمانية..

اتهم القيادي في حراك الجيل الجديد صلاح داود، السبت، حكومة إقليم كردستان بـ”سرقة” شعبها بشكل علني ودون أدنى خجل.

وقال داود في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القرار الذي أصدرته وزارة المالية في حكومة الإقليم يوم باعتبار رواتب الموظفين للأشهر التي لم يتسلموها في عام 2020 إدخاراً ودينا بذمتها، هي سرقة واضحة وعلنية”.

وأضاف أن “حكومة الإقليم حتى الآن لم تقم بتسديد الرواتب المدخرة للموظفين في أعوام 2015 و2016، التي لم يتسلم الموظفين فيها رواتبهم بالكامل، واعتبارتها الحكومة آنذاك إدخاراً إجبارياً”.

وأشار داود إلى أن “مايجري هو سرقة علنية وواضحة للمواطنين، بالرغم من ارتفاع سعر النفط والانتعاش الاقتصادي الذي نجهل أي معلومات عنه، بسبب غياب الشفافية”.انتهى/ 25 ع

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