نائبة منزعجة من التراخي مع الإقليم وتهاجم جدول أعمال البرلمان

2021/02/27 | 12:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت النائبة عن ائتلاف دولة القانون، عالية نصيف، السبت، من ردة فعل الشارع العراقي بسبب جدول أعمال البرلمان ليوم الاثنين المقبل.

وقالت نصيف، في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه اليوم، 27 شباط 2021، ان "جدول أعمال جلسة مجلس النواب يوم الاثنين المقبل لا يتضمن فقرة التصويت على الموازنة"، مشيرة إلى ان "ذلك يعني ان الحكومة متراخية مع الإقليم والشعب من يدفع الثمن".

وحملت "الحكومة وقيادات الكتل السياسية المسؤولية"، مشيرة إلى انها "تجامل على حساب غالبية الشعب ولا يخافون من ردة فعل الشارع الغاضب".

وكان جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين المقبل، قد خلا من فقرة التصويت على مشروع قانون الموازنة المالية للعام2021، وفقا للدائرة الإعلامية لمجلس النواب، لكنه تضمن القراءة الأولى لمشروع قانون مواجهة جائحة كورونا والتصويت على مشروع قانون الناجيات الايزيديات.

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