2021/02/27 | 13:04 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذيرات من وجود سبعة آلاف ارهابي في العراق يستغلون اجراءات كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذيرات من وجود سبعة آلاف ارهابي في العراق يستغلون اجراءات كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).