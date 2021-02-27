حملة تطعيم بلقاح روسي جديد في موسكو

2021/02/27 | 13:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا، السبت، عن بدء عمليات تطعيم أول المشاركين في الدراسات الخاصة باللقاح الروسي "سبوتنيك لايت" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

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وأضافت راكوفا، بحسب "نوفيستي"، أن "اليوم تم تطعيم أول المشاركين في دراسة لقاح سبوتنيك لايت.



مع تزايد عدد المتطوعين الذين خضعوا للفحوصات، سيزداد عدد عمليات التطعيم".

وذكرت نائبة العمدة، أنه "تم خلال يومين فحص 490 شخصا.



ونوهت بأنه بمقدور أي شخص، التطوع والمشاركة في دراسة اللقاح، بشرط أن يزيد عمره عن 18 عاما، وبدون أي أعراض صحية تمنع مشاركته في ذلك، ومن بينها: معاناته من كوفيد-19 سابقا أو في الوقت الراهن، وكذلك تطعيمه سابقا بلقاح ضد فيروس كورونا أو بأي لقاح آخر ضد مختلف الأمراض خلال 30 يوما قبل بدء التطعيم الحالي، والإصابة بأمراض البرد خلال أسبوعين قبل التطعيم، وكذلك وجود أعراض حساسية قوية في يوم التطعيم".

وكذلك لا ينصح بالتطوع للتطعيم، لكل من يعاني من أمراض خطيرة مزمنة، وكذلك لا يجوز للحوامل وللمرضعات، المشاركة في التطعيم.

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