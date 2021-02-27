الفياض يبحث مع زيباري التعاون المشترك بين الحشد والبيشمركة

2021/02/27 | 13:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ بحث رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم السبت، مع وفد من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري سبل تعزيز العلاقة بين المركز والإقليم والتعاون المشترك بين قوات الحشد وقوات البيشمركة.وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، أن “رئيس الهيئة فالح الفياض أستقبل في مكتبه الرسمي وفداً رفيع المستوى من الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة […]

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